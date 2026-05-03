Las Teras abren convocatoria en Roldán: buscan sumar jugadoras para la nueva temporada

El equipo femenino “Las Teras”, perteneciente al Club Social Los Teros de Roldán, inició la convocatoria para incorporar nuevas jugadoras de cara a la próxima temporada. La propuesta está dirigida a mujeres de distintas edades que deseen formar parte de un espacio deportivo sin requisitos de experiencia previa.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es fomentar el deporte en equipo y generar un ambiente de disfrute y compañerismo. “No necesitás experiencia previa, solo ganas de sumarte”, señalaron desde el equipo al momento de difundir la convocatoria.

Las interesadas podrán elegir entre dos grupos de entrenamiento según su edad. Para mayores de 30 años, las prácticas se realizan los martes y jueves de 20 a 21 horas, mientras que para menores de 30 años los encuentros son los lunes y miércoles en el mismo horario. Todas las actividades se desarrollan en las instalaciones del club, ubicado en la ciudad de Roldán.

Además de los entrenamientos, el equipo ofrece la posibilidad de participar en partidos interclubes, encuentros amistosos y espacios recreativos que fortalecen el vínculo entre las jugadoras. “Queremos que más mujeres se animen a jugar al fútbol, a moverse y a ser parte de un grupo increíble”, remarcaron.

Quienes deseen obtener más información o sumarse pueden comunicarse al 3415413268 o su instagram: @las.teras