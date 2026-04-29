Tierra de Sueños le ganó el clásico roldanense a CCUP en el Torneo de Mamis Hockey

En el marco del torneo apertura AHMAR de hockey , que reúne a equipos de distintas localidades como Rosario y Venado Tuerto, se disputó un encuentro muy especial para el deporte local: el clásico de Mami Hockey entre Tierra de Sueños y CCUP.

El partido se jugó el sábado por la mañana en el Hipódromo de Rosario, y tuvo un condimento extra que lo convirtió en mucho más que un simple cruce de torneo. Se trató de un enfrentamiento entre los únicos dos clubes de Roldán que cuentan con esta categoría, ambos con planteles que superan las 20 jugadoras.

“Toda la expectativa y la emoción, más allá del torneo, era jugar este clásico roldanense”, expresaron desde uno de los equipos, destacando la importancia del encuentro.

Cabe recordar que CCUP había logrado el ascenso a la categoría A el año pasado, división en la que actualmente comparten competencia con Tierra de Sueños, lo que le dio aún más relevancia al duelo.

En lo deportivo, Tierra de Sueños (@mamihockeytds2y3) se impuso con un sólido 2 a 0, los goles fueron convertidos por: Natalia Diaz y Jimena Avaca, en un partido que quedará marcado por la intensidad y el orgullo de representar a la ciudad.“Fue una emoción terrible para nosotras”, resumieron tras el pitazo final.