Polémica en la previa del clásico: Sportsman manifestó su disconformidad por las entradas que dio el CCUP

Este domingo se jugará el clásico roldanense entre CCUP y Sportsman y, en la previa del encuentro, el club visitante elevó su disconformidad por el limitado espacio que tendrá a disposición para su público. El mismo reclamo hicieron diferentes hinchas de la Cebra.

“Se ha dispuesto la venta de 600 entradas generales. Nuestra institución deja expresamente asentado su desacuerdo con los espacios asignados y restricciones impuestas, entendiendo que no reflejan la magnitud del evento ni acompañan adecuadamente a nuestra parcialidad”, comunicaron las autoridades de la Cebra a través de las redes sociales.

Según expresó el club, “dicha cantidad ha sido establecida exclusivamente por la institución local organizadora, en corcondancia con las disposiciones municipales y los organismos de seguridad”.

La postura de Sportsman fue replicada por sus seguidores, quienes se comunicaron con El Roldanense para hacer visible la situación y señalar que “mucha gente se quedará afuera”.