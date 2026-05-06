Con presencia roldanense, el Ballet Comunal de San Jerónimo Sud brilló en “Baila Baila” y se ubicó entre las mejores delegaciones

Con participación decisiva de los bailarines roldanenses, Gabriela Moreno y Darío Llibre, el ballet de la localidad de San Jerónimo Sud el pasado sábado volvió a posicionarse en lo más alto de la escena cultural tras una destacada participación en el certamen competitivo “Baila Baila”, llevado a cabo en la localidad de Caferatta, Santa Fe. La delegación obtuvo importantes reconocimientos en diversas categorías, consolidando su nivel artístico y compromiso con la danza.

En el rubro Pareja Tradicional Mayor, la dupla conformada por Melisa Bentos y Valentín Gatica alcanzó el primer puesto, mientras que Julieta Pacheco y Agustín Luque lograron el tercer lugar. Por su parte, en la categoría Pareja Tradicional Adultos, los roldanenses Gabriela Moreno y Darío Llibre se consagraron con el primer premio.

El Ballet Comunal de San Jerónimo Sud también tuvo una actuación sobresaliente en las categorías grupales, obteniendo el primer puesto en Conjunto Tradicional y repitiendo el logro en Conjunto Estilizado, reafirmando su calidad coreográfica y escénica.

En el segmento estilizado, Carla Pascuale y Valentín Gatica alcanzaron el segundo puesto en Pareja Estilizada Mayor, mientras que nuevamente Gabriela Moreno y Darío Llibre se destacaron al quedarse con el primer lugar en Pareja Estilizada Adulto.

Como broche de oro, la delegación obtuvo el segundo puesto en la Copa Challenger “Mejor Delegación”, un reconocimiento que sintetiza el rendimiento colectivo y el nivel general de todos sus integrantes.