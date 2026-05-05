Conducía de forma peligrosa por el casco urbano y quiso escapar: fue aprehendido tras una intensa persecución

Un hombre de 44 años fue aprehendido este martes 5 de mayo en Roldán tras protagonizar un incidente de conducción peligrosa y desobedecer las órdenes de la autoridad. El hecho se inició cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Guardia Urbana (GUR) sobre una camioneta Ford F100 roja que circulaba realizando maniobras peligrosas.

Tras ser detectado inicialmente en la intersección de Avellaneda y López, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones del personal de la GUR y se dio a la fuga a gran velocidad. Durante el trayecto, una testigo presencial manifestó que el vehículo casi colisiona con ella en la esquina de 9 de Julio y Pellegrini debido a la alta velocidad.

Finalmente, el rodado fue alcanzado en las inmediaciones de Azcuenaga y Almirante Brown. Al arribar el personal del Comando Radioeléctrico en apoyo a la Guardia Urbana, el conductor mantuvo una actitud de resistencia, negándose a entregar el vehículo y a exhibir la documentación fehaciente.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del masculino por conducción peligrosa y desobediencia a la autoridad policial. Asimismo, se realizó el secuestro de la camioneta Ford F100. Las actuaciones y el aprehendido fueron trasladados a la Comisaría 6ta por razones de jurisdicción.