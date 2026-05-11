Mejor conectividad: terminaron obras de pavimentación en tres accesos clave

La Municipalidad de Roldán finalizó nuevas obras de pavimentación que forman parte del plan integral que lleva adelante la gestión local, mejorando la transitabilidad, accesibilidad y conectividad en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, quedó habilitada la traza de calle Río Salado, la cual fue asfaltada desde la Ruta A012 hasta Fiambalá. Esta obra, ejecutada por etapas, comenzó a ser utilizada desde el pasado viernes por los vecinos de los barrios Santa Teresa, Las Acequias y Las Tardes. Además, este corredor se convierte en una conexión estratégica con el casco histórico, ya que es la continuación de calle Gálvez, una arteria fundamental de acceso al centro de la ciudad.

Asimismo, se concretó la pavimentación de dos accesos estratégicos a la Ruta A012 en calle Dulcinea del Tobozo y calle Los Tilos; y dos accesos a Ruta 9 en Av. Central Alberdi y en calle Manuel Musto . Los trabajos responden a un pedido de los vecinos, cuyas solicitudes fueron escuchadas por el municipio para avanzar en una solución concreta que hoy permite optimizar el ingreso y egreso vehicular de ambas zonas.

Desde el municipio destacaron que se trata de obras claves para fortalecer la conectividad urbana, mejorar la circulación y garantizar una mayor integración de estos barrios con el resto de la ciudad.

Las tareas se enmarcan dentro del plan integral de pavimentación que la Municipalidad de Roldán viene desarrollando en distintos puntos del ejido urbano, con el objetivo de asegurar que cada barrio cuente con arterias principales pavimentadas, ampliando servicios esenciales y mejorando la calidad de vida de los vecinos. Esta política forma parte de uno de los principales ejes de gestión impulsados por el intendente Daniel Escalante, orientado al desarrollo equitativo de todos los sectores de la ciudad.