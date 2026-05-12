Que el invierno no te sorprenda sin garrafa: aprovechá los descuentos de YPF Pronto Gas en Roldán

Los primeros fríos ya empezaron a asomarse y en YPF Pronto Gas tienen promos y recomendaciones para que el invierno no te sorprenda sin garrafas. Desde el 11 al 15 de mayo salen con un 10% de descuento en las compras que se hagan con la app de YPF ya sea aquellas que se retiren en el local o por envíos a domicilio.

Además, desde mayo podés acceder a un reintegro del gobierno nacional de $9.593 por garrafa, el cual incluye hasta dos por mes. El dinero lo recibe cada cliente en su billetera digital o su cuenta bancaria. Vale recordar que para acceder al subsidio previamente hay que estar registrados en el RASE. Si no lo hiciste aun, podés acceder haciendo clic acá.

“Comprá siempre en depósitos oficiales de YPF Gas. No compres barato, comprá seguro”, recomiendan desde la firma local.

Además, recordaron que en Pronto Gas trabajan con cilindros de 45kg 100% propano, los cuales otorgan un mayor rendimiento, más durabilidad, y energía segura y confiable.

Podés pedir tu garrafa o cilindro al 3416404577 o en Buenos Aires 724, Roldán.

Si no tenés la app de YPF podés bajarla acá.