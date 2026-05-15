La Provincia simplifica un trámite clave para que se reactiven desarrollos urbanos en Roldán y otras ciudades

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, junto a la Cámara de Desarrolladores y los Colegios de Ingenieros y Agrimensores de Santa Fe y Rosario, llevará adelante la firma de una nueva resolución para la obtención de factibilidad hídrica.

La normativa tiene como objetivo modernizar los procedimientos, actualizar los requerimientos y agilizar los tiempos administrativos para los proyectos de urbanización, basándose en un marco de responsabilidad y seguridad hídrica regulado por normativas provinciales.

En Roldán, actualmente existen al menos cuatro barrios frenados por este trámite provincial y, con esta resolución, se generaría un envión clave para comenzar con las obras, sobre todo en aquellos desarrollos ubicados a la vera de la Ruta A012, que traerían importantes cambios estructurales para toda la comunidad.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, expresó que el Gobierno Provincial “priorizó la elaboración de una nueva resolución que sustituya la N° 736, vigente desde el 2016, a través de la participación y el acuerdo en conjunto con inversores, urbanizadores y profesionales representantes de cámaras y colegios para conseguir un consenso que favorezca el crecimiento urbano y el ordenamiento hídrico”.

“Este nuevo marco normativo disminuye los 34 requisitos exigidos a 11, digitaliza el 100 % del procedimiento, unifica los criterios y optimiza los tiempos de tramitación”, explicó el ministro Enrico.

De esta manera, la resolución oficial del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe establece un nuevo marco regulatorio para evaluar el impacto hidrológico del desarrollo territorial. Bajo una política integral de ordenamiento hídrico y desarrollo urbano que garantice la seguridad hídrica, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento urbano y productivo ordenado.

Territorio 5.0

La normativa describe un proceso administrativo 100 % digital, que se realiza a través de la plataforma Timbó, dividida en dos etapas: una clasificación preliminar del terreno basada en el riesgo de inundación, bajo el certificado de “Encuadre hídrico’’, donde se articulan los trabajos junto con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, y una posterior evaluación técnica de aptitud de los sistemas de drenaje pluvial, que verifican los escurrimientos y la compatibilidad territorial.

Además de la reducción del número de requisitos, dentro de los beneficios se cuenta la eliminación de los memorándums vigentes en la resolución anterior con el fin de simplificar las exigencias y unificar criterios, al tiempo que incorpora la Ley de Provincial de Aguas N°13.740 y refuerza la gestión integrada de recursos hídricos.