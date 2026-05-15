Locro, empanadas y folclore en vivo: este domingo habrá una peña bien argentina en el centro cultural El Enjambre

Este domingo 17 de mayo al mediodía, el centro cultural El Enjambre recibirá la peña “Agitando pañuelos con Vinilo”, una jornada cargada de tradición que tendrá un almuerzo bien argentino y bandas en vivo entre múltiples atracciones. Habrá empanadas, locro y hasta se podrá repetir la porción. También, copas de vino, música de folclore y micrófono abierto para quienes se quieran subir al escenario a cantar. La cita será en la esquina de Salta y Rivadavia, a partir de las 12:30 horas, y las tarjetas para el evento ya están a la venta. Para conseguir una entrada anticipada es necesario contactar al 3412116605.

Este domingo 17 de mayo al mediodía, el centro cultural El Enjambre recibirá la peña “Agitando pañuelos con Vinilo”, una jornada cargada de tradición que tendrá un almuerzo bien argentino y bandas en vivo entre múltiples atracciones.

Habrá empanadas, locro y hasta se podrá repetir la porción. También, copas de vino, música de folclore y micrófono abierto para quienes se quieran subir al escenario a cantar.

La cita será en la esquina de Salta y Rivadavia, a partir de las 12:30 horas, y las tarjetas para el evento ya están a la venta. Para conseguir una entrada anticipada es necesario contactar al 3412116605.