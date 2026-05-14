Detuvieron a Santiago y Emanuel Borras, los roldanenses prófugos en la causa del narcoavión

Los hermanos roldanenses Santiago Emmanuel y Juan Cruz Borras, de Roldán, fueron detenidos este miércoles tras un operativo de Gendarmería Nacional en una zona rural de Melincué. Los sospechosos se encontraban prófugos y con pedido de captura internacional luego de haber escapado de los procedimientos federales vinculados al aterrizaje de una aeronave con más de 300 kilos de cocaína en Villa Eloísa.

El arresto pone fin a una búsqueda que se intensificó tras seis allanamientos fallidos realizados en las localidades de Roldán y la propia Melincué. La Justicia Federal los señala como los líderes de una organización dedicada a ingresar cargamentos de droga desde Bolivia mediante logística aérea y terrestre.

La investigación cobró impulso el martes, cuando un Cessna 210 aterrizó en un campo de Villa Eloísa preparado como pista clandestina. En el lugar, Gendarmería incautó 321 kilos de cocaína distribuidos en ladrillos que portaban el logo de los New York Yankees.

Durante aquel operativo, los cómplices en tierra lograron huir tras atropellar a un cabo de la fuerza, quien sufrió una grave lesión craneal y permanece internado. Posteriormente, las camionetas utilizadas para el fallido trasbordo de la droga fueron halladas incendiadas en la zona rural para eliminar evidencias.

Con el avance de la causa, los fiscales de la Procunar y la Unidad Fiscal Rosario lograron conectar a los hermanos Borras con otro evento similar ocurrido en noviembre de 2025 en Arequito. Allí, un avión con 60 kilos de cocaína se accidentó al enganchar un tejido perimetral; si bien inicialmente se vinculó al narco Brian Bilbao, las pruebas posteriores señalaron a la estructura de los hermanos roldanenses.

Santiago Borras cuenta con antecedentes por narcotráfico desde 2014, cuando fue detenido en Venado Tuerto con paquetes de marihuana. Al momento de la caída del avión en Villa Eloísa, el mayor de los hermanos se encontraba cumpliendo una condena de 4 años bajo el régimen de prisión domiciliaria en Roldán, beneficio que quebrantó para iniciar su reciente fuga.

Fuente: Rosario3