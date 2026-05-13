Dos hermanos roldanenses serían los cabecillas de la banda que bajaba droga de Bolivia: tienen pedido de captura

Gendarmería Nacional y la Justicia federal de Rosario hicieron al menos tres allanamientos entre el martes por la noche y la mañana de este miércoles con el objetivo de dar con el paradero de los hermanos roldanenses Santiago Emmanuel Borras y Juan Cruz Borras, sindicados como los presuntos cabecillas de la banda que hace traer cargamentos de droga desde Bolivia.

Según consigna el sitio Rosario3, el primero fue buscado en Rioja al 700, lugar en el que cumplía prisión domiciliaria luego de haber sido condenado a la pena de 4 años y medio de prisión por una causa federal por venta de droga. En tanto, su hermano, que registra actividad laboral vinculada a servicios portuarios, vive en La Pampa al 600, donde no se lo encontró.

Santiago Borras es padre de un nene y un adolescente y explicó ante la Justicia federal, cuando fue sometido a proceso por venta de droga, que estudió hasta el tercer año del nivel secundario y abandonó por cuestiones laborales. Precisamente, indicó que sus ingresos económicos se deben a que su grupo familiar se dedica al lavado de autos.

El avión Cessna 210 fue interceptado por Gendarmería en el mediodía de este martes en un terreno de Villa Eloísa que había sido preparado como pista clandestina. Ni bien aterrizó, los agentes hicieron un operativo cerrojo que no salió perfecto: un cabo fue atropellado por quienes estaban allí en dos Fiat Strada y un Gol Trend, vehículos que iban a ser cargados de droga. El uniformado actualmente está internado en el sanatorio Laprida con una lesión en el cráneo.

Las dos camionetas fueron halladas incendiadas entre la ruta 15 y la 178, entre Villa Eloísa y Cruz Alta. En tanto, el Trend fue perdido de vista. Se cree que los hermanos Borras tienen conexión con esa bajada aérea de cocaína, a pesar de que desde un inicio se pensaba que el cargamento podía estar vinculado al capo narco rosarino Brian Bilbao –arrestado en noviembre del año pasado en Exaltación de la Cruz con casi una tonelada de la sustancia blanca.

Hasta el momento hay dos detenidos de nacionalidad boliviana que se cree que eran el piloto y copiloto de la aeronave. Fueron encontrados por la fuerza de seguridad en el operativo cerrojo hecho sobre el sector en el que bajó el Cessna. Uno de ellos fue identificado como Yamil Silvestre Z. N. (50), mientras que el otro no poseía documentación. Los dos no tenían ingreso registrado al país.