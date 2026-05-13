Si estás en obra o pensás construir, aprovechá estas promos de Volquetes Giulianelli

Con 15 años de experiencia en el mercado, la firma roldanense Volquetes Giulianelli lanzó una promo destinada a todos aquellos que estén en obra, tengan pensado construir o realizar podas de árboles.

Durante mayo tenés la posibilidad de alquilar tu volquete, tu obrador o comprar tierra en tres cuotas sin interés con las tarjetas Visa, Mastercard y Cabal de cualquier banco y además promos con reintegros para clientes del BBVA.

Desde la empresa (que también realiza excavaciones, limpieza, nivelaciones de terrenos) destacan la importancia de contratar firmas habilitadas ya que actualmente tanto el municipio de Roldán como de localidades vecinas tienen muy regulada la actividad de alquiler de volquetes y se realizan controles estrictos.

“Todas las empresas habilitadas tenemos que estar inscriptos, tener identificados y señalizados los contenedores, contar con seguro de responsabilidad civil (entre otros) y control de lo que se desecha”, comentaron.