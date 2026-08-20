Argentinos en las cinco mejores ligas: ¿qué jugadores de la Albiceleste compiten por los trofeos?

Los principales clubes de Europa dan inicio a sus campañas en las ligas nacionales y, como es habitual, los argentinos serán protagonistas en la lucha por los títulos. La marca internacional de apuestas, 1xBet, analiza las posibilidades de los jugadores de nuestra selección para la próxima temporada.

Premier League

Luego de una temporada triunfal, el Arsenal sigue siendo el equipo más consistente de la liga más fuerte de Europa y es considerado el claro favorito. No hay jugadores argentinos en el equipo de Mikel Arteta, pero los que juegan en otros grandes clubes podrían dificultarle las cosas a los Gunners.

El Manchester United está haciendo grandes progresos bajo la dirección de Michael Carrick y junto a nuestro compatriota Lisandro Martínez, quien es una figura clave en la defensa. Los Red Devils siempre buscan ganar trofeos y la próxima temporada no será la excepción. El Manchester United ha reforzado su mediocampo con Andrey Santos y Youri Tielemans y el ambiente en los vestidores es el mejor que ha habido en los últimos años.

El Liverpool también está entre los aspirantes al título. El equipo se ha despedido de Mohamed Salah y está construyendo un nuevo equipo bajo la dirección de Andoni Iraola. La alineación de los Reds está repleta de estrellas de talla mundial y Alexis Mac Allister es uno de los jugadores clave en el mediocampo. La tarea del Liverpool es convertir a sus talentos en un equipo bien coordinado y, si el nuevo entrenador logra hacerlo, los Reds serán capaces de hacerle frente al Arsenal y al Manchester City.

Enzo Fernández también tendrá la posibilidad de ganar el título – aunque aún no se sabe en qué equipo comenzará la nueva temporada. El Manchester City está más que interesado en nuestro mediocampista, por lo que Enzo podría dejar el Chelsea antes de que termine el verano. Ambos clubes están pasando por un proceso de reconstrucción, pero cuentan con plantillas sólidas capaces de competir y coronarse como ganadores de la Premier League.

Serie A

En la temporada pasada, el Inter de Milán fue mucho más fuerte que todos sus rivales y ganó el Scudetto con 11 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. Lautaro Martínez lideró el ataque de los Nerazzurri al anotar 17 goles. En la nueva temporada de la Serie A, el capitán tiene la intención de lograr otro impresionante récord de goles y ayudar a su equipo a ganar un segundo título consecutivo.

La Juventus, el club más galardonado de Italia, también estará en la contienda por el trofeo. Nicolás González ha regresado a Turín tras su préstamo en el Atlético de Madrid y está listo para desempeñar su papel en las futuras victorias de la Vecchia Signora.

También será interesante seguir a Nahuel Molina en AS Roma y al joven talento Nico Paz, quien juega para el Como; sin embargo, es poco probable que sus clubes compitan por el Scudetto.

La Liga

El Atlético de Madrid mantiene su reputación como la tercera fuerza de la liga española que es capaz de hacerle frente a los gigantes: el Real Madrid y el Barcelona. Los jugadores argentinos son especialmente importantes para los Colchoneros: Giuliano Simeone se mueve con gran dinamismo por la banda derecha, mientras que Julián Álvarez es el máximo goleador y la estrella más destacada del equipo. Además, el Atleti ha reforzado su plantel con el experimentado Cristian Romero, quien aumentará considerablemente las posibilidades del equipo de Diego Simeone en la lucha por el título de la Primera.

Bundesliga

En cuanto a la liga alemana, el Bayer 04 cuenta con varios argentinos en su equipo entre los que se encuentran Exequiel Palacios y Equi Fernández. Además, el Leverkusen ha fichado este verano al defensa central Facundo Medina. A pesar de contar con una buena selección de jugadores, será extremadamente difícil para el club repetir el éxito de la temporada 2023–24 y vencer al Bayern Múnich en la lucha por el título. El potencial financiero y el de la plantilla de estos clubes están en niveles completamente diferentes y que un verdadero milagro pase en el fútbol es poco probable.

Ligue 1

El poderoso Paris Saint-Germain ha sido campeón de Francia durante las últimas cinco temporadas y es poco probable que alguien le impida ganar su sexto título consecutivo. En cuanto a los argentinos que juegan en la Ligue 1, podemos destacar a Nicolás Tagliafico del Lyon y a Leonardo Balerdi del Marsella. No obstante, no debemos esperar que ninguno de los dos gane el título de liga en la próxima temporada.

1xBet ofrece cuotas muy atractivas para los próximos partidos en los que participarán jugadores argentinos:

Hull City vs. Manchester United

W1 – 8.8, X – 5.02, W2 – 1.42

Newcastle United vs. Liverpool

W1 – 3.73, X – 4.16, W2 – 1.97

Inter vs. Monza

W1 – 1.24, X – 7.04, W2 – 14.3

Frosinone vs. Juventus

W1 – 7.65, X – 4.65, W2 – 1.49

Atlético Madrid vs. Málaga

W1 – 1.33, X – 5.64, W2 – 11.4

Winning Five: la promoción de 1xBet para toda la temporada europea

Desde el 12 de agosto, 1xBet ofrece la promoción Winning Five, la cual incluye las cinco principales ligas europeas y se extenderá hasta el 30 de mayo de 2027. Las apuestas en partidos de la Premier League, La Liga, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1 son elegibles para la promoción en dos formatos: una apuesta gratis semanal y una tabla de clasificación del torneo.

El monto de la apuesta gratuita semanal depende de dos factores: el monto total apostado durante la semana y el número de ligas en las que se realizaron las apuestas. El nivel “Junior” comienza en 16 201,1 ARS y corresponde a un 5–9 %. El nivel “Pro” comienza en 162 010,5 ARS y corresponde a un 10–14 % y el nivel “Legend” comienza en 324 021 ARS y corresponde a un 15–30 %. El porcentaje se calcula en función de la apuesta semanal promedio. La apuesta gratuita se acredita los lunes y su valor máximo es de 100 USD. El progreso en el nivel se reinicia al inicio de cada semana.

Al mismo tiempo, cada apuesta liquidada te otorga puntos en la tabla de clasificación del torneo: desde 1 punto por una apuesta de 3 240,3 ARS hasta 1 000 puntos por una apuesta de más de 729 047,2 ARS. La primera etapa termina el 13 de diciembre de 2026 y la segunda el 30 de mayo de 2027. Los participantes que terminen entre los 100 primeros al final de cada etapa recibirán premios en efectivo, apuestas gratis y puntos de bonificación.

Las apuestas de al menos 3.240,3 ARS son válidas: apuestas simples con cuotas a partir de 1.5 y apuestas combinadas que incluyan dos o más eventos con cuotas a partir de 1.4, en las que al menos un evento pertenezca a las ligas indicadas. Solo se tomarán en cuenta las apuestas liquidadas. La apuesta gratuita debe jugarse en una apuesta combinada que incluya tres o más eventos, con cuotas de 1.5 o más para cada evento, y realizada en modo prepartido o en vivo dentro de las 72 horas posteriores a su recepción. Los términos y condiciones completos de la promoción están publicados en la página oficial.

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Recordá que las apuestas son solo para adultos (mayores de 18 años). ¡Seguí las reglas del juego responsable y mantené siempre tus emociones bajo control para aprovechar al máximo las apuestas!