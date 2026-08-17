Semana decisiva de Copas: las chances de los clubes argentinos en los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Cuatro equipos argentinos siguen en carrera en el principal torneo de clubes del continente. La casa de apuestas 1xBet presenta una previa de los partidos de vuelta de los octavos de final.

Independiente Rivadavia vs. Fluminense, 18 de agosto

Será la cuarta vez que ambos equipos se enfrenten en esta edición de la Copa Libertadores. En la primera mitad del año, durante la fase de grupos, Independiente Rivadavia sorprendió al imponerse por 2-1 como visitante y luego empató 1-1 de local. El 11 de agosto, el partido de ida de los octavos de final en Río de Janeiro terminó 0-0. A pesar del dominio de su rival y del fervor de los hinchas locales en el legendario Maracaná, la Lepra mendocina logró resistir la presión del conjunto brasileño.

La serie se definirá el 18 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Independiente Rivadavia disputa la Copa Libertadores por primera vez, pero ya demostró que tiene grandes aspiraciones y buscará extender su invicto frente al gigante de Brasil.

Universidad Católica vs. Estudiantes, 18 de agosto

En el partido de ida, disputado en el estadio Jorge Luis Hirschi, el equipo dirigido por Alexander Medina se puso en ventaja apenas a los 4 minutos y siguió generando más ocasiones de gol. La defensa de Estudiantes estuvo bien organizada y se mostró sólida, pero el único remate al arco de su rival terminó definiendo el partido. A los 80 minutos, Fernando Zampedri disparó desde afuera del área; la pelota rebotó en Santiago Núñez, cambió de dirección y terminó en el fondo de la red.

Estudiantes dejó escapar una victoria clave a pesar de haber dominado el partido, pero todavía tiene buenas chances de avanzar a los cuartos de final. Además, Universidad Católica llega al partido de vuelta con varias bajas importantes. Los chilenos no podrán contar con Fernando Zampedri ni Cristián Cuevas, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que otros jugadores todavía se recuperan de distintas lesiones.

Coquimbo Unido vs. Platense, 19 de agosto

El Calamar está haciendo historia: en su primera participación en la Copa Libertadores, el equipo terminó segundo en su grupo y no perdió en el partido de ida de los octavos de final. Es más, en el encuentro disputado como local ante Coquimbo Unido en el estadio Ciudad de Vicente López, Platense estuvo muy cerca de quedarse con la victoria. En el primer tiempo, el conjunto local se puso en ventaja gracias a un gran cabezazo de Luciano Giménez y, a los 83 minutos, tuvo la oportunidad de marcar el segundo, pero Guido Mainero no pudo vencer al arquero rival desde el punto penal. Lamentablemente, justo antes del pitazo final, Coquimbo Unido aprovechó un error de la defensa de Platense para rescatar un empate. En el partido de vuelta del 19 de agosto, el equipo argentino tendrá que ser más contundente en ataque y mantener la concentración hasta el último minuto.

Corinthians vs. Rosario Central, 20 de agosto

En el partido de ida, disputado en el Gigante de Arroyito, el equipo de Jorge Almirón tuvo más posesión y remató más veces que su rival (16 contra 5), pero el encuentro terminó 0-0. En la vuelta, Rosario Central deberá ser más atrevido. Si Ángel Di María conduce al equipo en ataque y sus compañeros lo acompañan, el Canalla tendrá posibilidades de alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 2016.

Ningún equipo argentino perdió en los partidos de ida de los octavos de final, pero se viene una semana clave que determinará en gran medida qué podemos esperar para el segundo semestre del año. Nuestros clubes tienen buenas chances de meterse entre los ocho mejores del continente y seguir avanzando en el camino hacia la final, que se disputará el 28 de noviembre en Montevideo.

Cuotas tentadoras de 1xBet:

Independiente Rivadavia vs. Fluminense: 1 – 2.45, X – 2.95, 2 – 3.37

Universidad Católica vs. Estudiantes: 1 – 2.68, X – 3.04, 2 – 2.93

Coquimbo Unido vs. Platense: 1 – 2.41, X – 3.10, 2 – 3.27

Corinthians vs. Rosario Central: 1 – 1.87, X – 3.27, 2 – 4.94

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