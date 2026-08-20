Aventura en dos ruedas: un joven europeo viaja hasta México en bicicleta y pasó por Roldán

A bordo de su bicicleta, el joven alemán Justin Berg se lanzó a una aventura única, conectar Uruguay con México. Y en medio de esa ruta, que transita sin prisa y con el objetivo de disfrutar cada pedaleada, pasó por Roldán. Conoció a una familia que vive por calle Pellegrini y dejó retratado para siempre el momento en su cuenta de Instagram.

“La mayoría de los días en el camino son difíciles, pero las interacciones que voy teniendo siempre son la razón de por qué amo explorar lugares como este”, escribió Justin junto a la imagen. “No se trata de las ciudades, sino de la gente que conoces en el camino, las risas y las conversaciones que compartes”, contó.

La travesía que comenzó hace pocos días no es la primera. Tiempo atrás, conectó Alemania con Filipinas en 11 meses. Fue un viaje que, tal como lo hace ahora, fue compartiendo con sus seguidores. “Para mí la bici es el mejor transporte. Vas un poco más despacio, conoces a la gente. Soy rico en encuentros como este. Y para mí, eso no tiene precio”, describió en las redes.

Su llegada a Argentina ocurrió en pleno Mundial. Disfrutó junto a la gente de los inolvidables partidos de la Scaloneta y luego viajó a Montevideo, donde empezó a andar. “Una de las razones principales de por qué elegí venir acá es para mejorar mi español. No hay mejor clase que vivir dentro del lenguaje, cometiendo errores y siendo cada vez más confidente en cada charla”, señaló, y puntualizó: “No sé qué me depararán los próximos meses. Y eso es lo hermoso que tiene esto”