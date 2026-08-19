Ozonoterapia en Roldán: la innovadora técnica no invasiva para tratar dolores crónicos

El traumatólogo, doctor Leopoldo Mendoza, brinda en Roldán y Funes un innovador tratamiento de medicina regenerativa que busca mejorar la calidad de vida sin depender de medicación prolongada.

Es un procedimiento médico ambulatorio que utiliza ozono con fines terapéuticos. En lugar de “tapar” el síntoma, estimula los mecanismos de reparación natural del cuerpo gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

Se utiliza con excelentes resultados para tratar patologías que afectan la movilidad, como: Artrosis (rodilla, cadera, manos); Hernias de disco y dolores de columna; Lesiones deportivas y dolores articulares persistentes.

En Roldán atiende los Miércoles cada 15 días en ADA Consultorios de 9 a 12:30 hs. Durante septiembre estará el Miércoles 2, el 16 y el 30.

Instagram: @dr.leopoldomendoza