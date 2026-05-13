No va más: el supermercado al que le había renunciado el 80% del personal bajó persianas

Con deudas millonarias a proveedores y la renuncia del 80% del personal por falta de pago de los sueldos, el supermercado Tina bajó las persianas en el local de Amenábar y Ruta 9.

La apuesta era importante y había generado entusiasmo pero un combo de retracción de consumo y cuestionables manejos empresariales fueron la carta de defunción del negocio local que había muy poco había abierto sus puertas.

Tal como había publicado este medio a comienzos de abril, el 80% de su personal había renunciado a sus puestos tras no percibir los ingresos desde febrero. Además, acumulaba deudas que superaban los 150 millones de pesos a diferentes proveedores, algunas de las cuales ya se habían judicializado.