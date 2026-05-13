La Asociación Civil Juntos convoca a una nueva Asamblea General Ordinaria

La Asociación Civil Juntos convocó oficialmente a todos sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el sábado 6 de junio a las 16:30 en el predio de la institución, ubicado en Estanislao López 1380 de la ciudad de Roldán.

Según informaron desde la entidad mediante un comunicado fechado el 11 de mayo de 2026, durante la jornada se abordarán distintos puntos vinculados al funcionamiento institucional y administrativo de la asociación.

Entre los temas incluidos en el orden del día se encuentran la elección de dos asambleístas para firmar el acta junto a las autoridades, la lectura del acta de la asamblea anterior y la consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, además del dictamen del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, otro de los puntos previstos será el tratamiento del valor de la cuota societaria.

Desde la comisión directiva remarcaron la importancia de la participación de los asociados en este tipo de encuentros, donde se definen y analizan cuestiones fundamentales para el presente y futuro de la institución.