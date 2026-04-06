Escándalo en un supermercado de la ciudad: a poco de abrir renunció el 80% de los empleados y acumula deudas millonarias

Solo un mes después de abrir sus puertas en la esquina de ruta 9 y Amenabar, un supermercado de la ciudad vivió un escándalo mayúsculo. Gran parte de sus empleados renunciaron a sus puestos de trabajo por falta de pago y, según aseguran diferentes fuentes a las que tuvo acceso El Roldanense, la firma acumula deudas millonarias.

La cuestión escaló y subió muchos decibeles durante la semana. Una reunión entre trabajadores y los titulares del negocio terminó en arduas discusiones y golpes de puño en el primer piso del local. Sin embargo, durante ese encuentro no hubo una respuesta definitiva y, por el contrario, creció la incertidumbre.

De los 30 empleados contratados, a fines de marzo solo diez habían percibido una parte de sus salarios. Pese a que muchos de ellos dejaron de concurrir al Super, también comenzaron a asesorarse con abogados para evaluar la situación y hallar una solución.

Este lunes comenzó a circular en whatsapp los videos de la fuerte discusión que mantuvieron en el primer piso del supermercado la gran mayoría de los exempleados con encargados y el titular del supermercado, e incluso también posteos estilo «escrache» donde sacan a la luz toda la situación.

Varios empleados se contactaron con este medio para brindar sus testimonios y aportaron pruebas, esgrimen estar atravesando una situación muy traumática ya que en muchos casos son sostén de familia, renunciaron a otros empleos para tomar este y ahora se encuentran en una situación apremiante sin percibir ingresos hace dos meses.

También proveedores del mismo comercio tomaron contacto, mostrando facturas impagas por servicios que ascienden a varios millones e incluso cheques rebotados en varias entidades bancarias. “Esto es una estafa con todas las letras”, manifestaron.

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