General Motors tiene a punto su nuevo modelo de auto Chevrolet y lo paseó por las calles de un barrio de Roldán

Vecinos de Roldán se sorprendieron esta semana al ver el nuevo modelo Sonic de la marca Chevrolet, un auto que todavía no salió al mercado, circulando por la ciudad. Se trata de una práctica habitual de las automotrices, que camuflan las nuevas unidades 0 kilómetros y las sacan a las calles para probar su funcionamiento. Sin embargo, tenerlo cerca causó asombro entre los roldanenses.

Las imágenes fueron difundidas por el portal Autoblog, luego de recibirlas por parte de un vecino que reside en Tierra de Sueños 3. El Sonic camuflado recorrió las calles internas del barrio, en medio de los ensayos que la General Motors realiza por diferentes lugares del país. Actualmente, el auto se fabrica en la planta brasileña de Gravataí, donde ya se producen los Onix.

Según detalló la web mencionada, en el país vecino definen este vehículo como “un SUV Coupé preparado para conquistar Brasil”. El auto comparte componentes con otros modelo reconocidos de la misma marca, se ubicará un escalón por debajo de los Tracker y tendrá un motor de 1.0 o 1.2 Turbo. Como sea, muchos fanáticos de los fierros abrieron bien los ojos al ver en la ciudad a uno de los autos del futuro.