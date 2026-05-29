Posta 0Km: la nueva unidad de negocio para estaciones, paradores y empresas de transporte que pide pista en la región
Se trata de la primera red de módulos de descanso express de Argentina que busca expandirse en Roldán y toda la región mediante un sistema de franquicias y socios estratégicos.
En un contexto donde la movilidad, la logística y el transporte de larga distancia demandan cada vez más soluciones vinculadas al bienestar y la seguridad vial, nace POSTA 0Km: una nueva propuesta de negocio orientada a estaciones de servicio, paradores, empresas de transporte y operadores logísticos de todo el país.
La iniciativa propone la instalación de módulos habitacionales de descanso express, pensados para viajantes, transportistas, choferes profesionales y personas en tránsito que necesiten detenerse, descansar y continuar su viaje de manera segura, práctica y rápida.
El concepto combina infraestructura modular, tecnología y operación digital en un sistema diseñado para funcionar las 24 horas, con acceso automatizado, reservas online y validación digital de descanso.
“POSTA 0 Km busca transformar un espacio tradicional de paso en una nueva experiencia de servicio, sumando valor tanto para el usuario como para el operador de la estación, empresa o parador”, explican desde la firma.
Descanso seguro y accesible para quienes recorren el país
Cada unidad está diseñada para brindar confort, privacidad y seguridad durante paradas breves o descansos programados. Los módulos cuentan con acceso digital, operación automatizada y posibilidad de reserva anticipada mediante aplicación móvil.
Uno de los diferenciales del sistema es la generación de un tíquet digital de validación de descanso, pensado especialmente para transportistas y conductores profesionales, permitiendo registrar el tiempo efectivo de pausa y descanso dentro del recorrido.
La propuesta apunta no solo a mejorar la experiencia de quienes viajan diariamente por rutas argentinas, sino también a promover hábitos de conducción más seguros y responsables.
Una nueva oportunidad de negocio para estaciones, logística y transporte
POSTA 0 Km plantea además una nueva unidad de negocio complementaria para:
# estaciones de servicio,
# áreas de descanso,
# operadores de corredores viales,
# empresas de transporte,
# firmas de logística,
# y compañías con flotas de larga distancia.
El sistema permite generar ingresos adicionales mediante un servicio innovador y de alta proyección, integrando descanso, tecnología y operación automatizada.
Para empresas de transporte y logística, la propuesta representa además una herramienta estratégica vinculada al bienestar de choferes, optimización de tiempos de descanso y mejora de condiciones operativas en ruta.
Sistema de franquicias y expansión nacional
El modelo contempla dos formatos de expansión:
# Franquiciado Full: el operador incorpora los módulos y opera el servicio bajo la marca POSTA 0 Km.
# Franquiciado Socio: esquema de asociación estratégica donde POSTA 0 Km aporta marca, sistema tecnológico y operación, mientras el socio aporta ubicación, infraestructura o explotación comercial.
La empresa proyecta conformar una red nacional de puntos de descanso express, conectando rutas, autopistas y polos logísticos estratégicos de Argentina.
Tecnología, automatización y operación 24/7
El sistema fue concebido para operar de manera simple y eficiente mediante una plataforma digital que centraliza:
# reservas online,
# pagos digitales,
# acceso automatizado,
# disponibilidad en tiempo real,
# gestión operativa de módulos,
# y control de usuarios.
Desde la empresa destacan que el modelo permite escalar rápidamente en distintos puntos del país gracias a la construcción modular industrializada, reduciendo tiempos de implementación y optimizando costos operativos.
Convocatoria a inversores y socios estratégicos
Actualmente, POSTA 0Km se encuentra en etapa de expansión y convocatoria a potenciales franquiciados, inversores y socios estratégicos interesados en incorporarse a la primera red nacional de descanso express modular.
La propuesta está especialmente dirigida a:
# dueños de estaciones de servicio,
# operadores de paradores,
# empresas vinculadas al transporte y logística,
# concesionarios viales,
# inversores interesados en modelos de negocio innovadores vinculados a movilidad y servicios.
“Queremos construir una red federal que combine tecnología, descanso y nuevas oportunidades comerciales para el sector”, señalan desde POSTA 0 Km.
Más información:
www.soffitto.com.ar/posta0km