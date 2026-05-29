Posta 0Km: la nueva unidad de negocio para estaciones, paradores y empresas de transporte que pide pista en la región

En un contexto donde la movilidad, la logística y el transporte de larga distancia demandan cada vez más soluciones vinculadas al bienestar y la seguridad vial, nace POSTA 0Km: una nueva propuesta de negocio orientada a estaciones de servicio, paradores, empresas de transporte y operadores logísticos de todo el país.

La iniciativa propone la instalación de módulos habitacionales de descanso express, pensados para viajantes, transportistas, choferes profesionales y personas en tránsito que necesiten detenerse, descansar y continuar su viaje de manera segura, práctica y rápida.

El concepto combina infraestructura modular, tecnología y operación digital en un sistema diseñado para funcionar las 24 horas, con acceso automatizado, reservas online y validación digital de descanso.

“POSTA 0 Km busca transformar un espacio tradicional de paso en una nueva experiencia de servicio, sumando valor tanto para el usuario como para el operador de la estación, empresa o parador”, explican desde la firma.

Descanso seguro y accesible para quienes recorren el país

Cada unidad está diseñada para brindar confort, privacidad y seguridad durante paradas breves o descansos programados. Los módulos cuentan con acceso digital, operación automatizada y posibilidad de reserva anticipada mediante aplicación móvil.

Uno de los diferenciales del sistema es la generación de un tíquet digital de validación de descanso, pensado especialmente para transportistas y conductores profesionales, permitiendo registrar el tiempo efectivo de pausa y descanso dentro del recorrido.

La propuesta apunta no solo a mejorar la experiencia de quienes viajan diariamente por rutas argentinas, sino también a promover hábitos de conducción más seguros y responsables.

Una nueva oportunidad de negocio para estaciones, logística y transporte

POSTA 0 Km plantea además una nueva unidad de negocio complementaria para:

# estaciones de servicio,

# áreas de descanso,

# operadores de corredores viales,

# empresas de transporte,

# firmas de logística,

# y compañías con flotas de larga distancia.

El sistema permite generar ingresos adicionales mediante un servicio innovador y de alta proyección, integrando descanso, tecnología y operación automatizada.

Para empresas de transporte y logística, la propuesta representa además una herramienta estratégica vinculada al bienestar de choferes, optimización de tiempos de descanso y mejora de condiciones operativas en ruta.

Sistema de franquicias y expansión nacional

El modelo contempla dos formatos de expansión:

# Franquiciado Full: el operador incorpora los módulos y opera el servicio bajo la marca POSTA 0 Km.

# Franquiciado Socio: esquema de asociación estratégica donde POSTA 0 Km aporta marca, sistema tecnológico y operación, mientras el socio aporta ubicación, infraestructura o explotación comercial.

La empresa proyecta conformar una red nacional de puntos de descanso express, conectando rutas, autopistas y polos logísticos estratégicos de Argentina.

Tecnología, automatización y operación 24/7

El sistema fue concebido para operar de manera simple y eficiente mediante una plataforma digital que centraliza:

# reservas online,

# pagos digitales,

# acceso automatizado,

# disponibilidad en tiempo real,

# gestión operativa de módulos,

# y control de usuarios.

Desde la empresa destacan que el modelo permite escalar rápidamente en distintos puntos del país gracias a la construcción modular industrializada, reduciendo tiempos de implementación y optimizando costos operativos.

Convocatoria a inversores y socios estratégicos

Actualmente, POSTA 0Km se encuentra en etapa de expansión y convocatoria a potenciales franquiciados, inversores y socios estratégicos interesados en incorporarse a la primera red nacional de descanso express modular.

La propuesta está especialmente dirigida a:

# dueños de estaciones de servicio,

# operadores de paradores,

# empresas vinculadas al transporte y logística,

# concesionarios viales,

# inversores interesados en modelos de negocio innovadores vinculados a movilidad y servicios.

“Queremos construir una red federal que combine tecnología, descanso y nuevas oportunidades comerciales para el sector”, señalan desde POSTA 0 Km.

Más información:

www.soffitto.com.ar/posta0km