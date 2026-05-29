Golpeó fuerte en Rosario: Juan Echezarreta sumó otra victoria y sigue en ascenso en el boxeo amateur

Juan Echezarreta volvió a destacarse arriba del ring y consiguió una importante victoria el pasado sábado en la ciudad de Rosario, durante una velada desarrollada en el Club Vito Liberati. El boxeador, que compitió en la categoría hasta 75 kilogramos, derrotó a “El Pupilo” Barros por la vía del RSC, resultado que marca una clara superioridad durante el combate.

La definición por RSC —sigla que hace referencia a “Referee Stops Contest”— se produce cuando el árbitro decide detener la pelea al considerar que uno de los púgiles está siendo ampliamente superado y no puede continuar en condiciones competitivas.

Con esta nueva presentación, Echezarreta volvió a darle una alegría al Boxing Anderson y al Club Casa y Pesca, instituciones que acompañan su crecimiento dentro del boxeo amateur. El triunfo también reafirma el buen presente del peleador, que continúa sumando experiencia y resultados positivos en su carrera deportiva.

Desde su entorno remarcaron el esfuerzo y el trabajo constante que viene realizando el púgil para seguir evolucionando dentro de la disciplina, manteniendo el objetivo de continuar creciendo paso a paso en el circuito amateur.