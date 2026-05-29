Música en vivo, danza, muestras de talleres y más: Casa Nacer celebra su primer año con una gran peña comunitaria

Casa Nacer festeja su primer año con una gran peña abierta a toda la comunidad. La actividad se realizará este sábado 30 de mayo, desde las 14 horas, frente a la sede ubicada en Entre Ríos 675.

La jornada es organizada por la Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Salud Pública, junto a la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, y propone un espacio de encuentro, reflexión y disfrute para compartir con todos los que deseen sumarse.

A un año de su puesta en marcha, Casa Nacer continúa consolidándose como un espacio de acompañamiento y contención comunitaria, poniendo en valor la construcción colectiva, la escucha, el encuentro y el acceso a derechos como pilares fundamentales en el abordaje de los consumos problemáticos. El trabajo se desarrolla desde una perspectiva de derechos humanos, con estrategias de reducción de daños y un fuerte anclaje socio-comunitario.

En este marco, la celebración busca compartir con toda la comunidad una tarde llena de música, danza, experiencias y participación. Sobre el escenario se presentará Ainara San Juan con música en vivo, habrá muestras de talleres realizados por usuarios y usuarias del Centro de Día, participará el Ballet Folklórico “Nuestra Huella” y se desarrollará una charla-conversatorio a cargo de Hernán y Agustina Donolfo, quienes compartirán su historia de superación y resiliencia.

La entrada será libre y gratuita, y se invita a los asistentes a llevar equipo de mate y reposera para disfrutar de una jornada comunitaria pensada para el encuentro y la participación de las familias roldanenses.