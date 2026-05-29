Paris Saint-Germain vs Arsenal: ¿quién se va a llevar la final de la Champions League?

El 30 de mayo, el PSG y el Arsenal se van a medir en el Puskás Aréna de Budapest en la gran final de la Champions League. 1xBet, socio oficial del Paris Saint-Germain y una marca que acompañó al club parisino en sus grandes desafíos europeos durante varias temporadas, analiza qué esperar del partido más importante de la temporada y qué factores podrían definir el resultado del choque.

Arsenal va por su primera Champions League

El club londinense llegó a la final por primera vez en 20 años: en la temporada 2005-06, el Arsenal perdió 2-1 ante el Barcelona en el partido decisivo.

En la fase de liga, el equipo inglés terminó primero en la tabla, ganando los 8 partidos con una diferencia de goles de 23-4. En la fase eliminatoria, le ganó al Bayer Leverkusen (3-1 en el global), al Sporting CP (1-0) y al Atlético de Madrid (2-1). Y lo más llamativo: el Arsenal no perdió ni un solo partido en toda la campaña. Los dirigidos por Mikel Arteta acumulan 11 victorias en 14 partidos.

Esta es la segunda final de Champions League en la historia de los Gunners. Hace dos años, el equipo llegó a los cuartos de final; el año pasado, disputó las semifinales. Esta temporada ya es histórica para el club: el Arsenal salió campeón de la Premier League inglesa por primera vez en 22 años.

Paris Saint-Germain, con todo para defender el título

La temporada pasada, el equipo de Luis Enrique se consagró campeón de Europa por primera vez, y ahora va a intentar defender esa corona. En la Champions League, solo el Real Madrid lo logró, ganando la competición 3 años seguidos, entre 2016 y 2018.

En la fase de liga, el Paris Saint-Germain terminó en el puesto 11. Pero en la eliminatoria, los parisinos mostraron otra cara: superaron al Mónaco (5-4 en el global), le metieron una goleada al Chelsea (8-2), eliminaron al Liverpool (4-0) y resolvieron una semifinal dramática ante el Bayern Múnich (6-5).

Los Rojiazules llegan a la final como el equipo más goleador de la temporada, con 44 tantos. Los hombres de Luis Enrique manejan bien la pelota, presionan alto y generan peligro constante en el área rival. Este estilo también les dio sus frutos en la Ligue 1: el club se consagró campeón antes de tiempo con su 14.º título, siendo campeón de Francia por 5.ª temporada consecutiva. Para los parisinos, todo fluye tan fácil como retirar dinero de 1xBet Argentina.

¿Qué esperar de la final?

En los antecedentes directos, el PSG y el Arsenal tienen 2 victorias cada uno, mientras que 3 de sus encuentros terminaron en empate. Pero la última palabra fue de los parisinos: hace un año, el equipo francés eliminó a los londinenses en las semifinales de la Champions League, ganando 3-1 en el global. Por eso, el duelo en Budapest no solo le da a los Gunners la chance de levantar el trofeo europeo más importante por primera vez, sino también la de vengarse de la derrota del año pasado.

Las principales armas del Arsenal son la salida rápida de contra y los pelotazos a pelota parada. Durante su temporada de título en la Premier League, el equipo estableció un nuevo récord de la liga en goles anotados de córner. Sin embargo, de cara a la final, los londinenses tienen un problema en el carril derecho de su defensa: Ben White está afuera por una lesión de rodilla y la disponibilidad de Jurriën Timber todavía es una incógnita. Luis Enrique, seguramente, va a buscar explotar esa zona usando las corridas de Nuno Mendes y sus constantes variantes tácticas.

Los dos equipos ya salieron campeones en sus países y tienen tiempo de sobra para preparar el partido decisivo. Así que la final de la Champions League promete ser una batalla brava hasta el último pitazo.

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