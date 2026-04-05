Cuatro amigos se juntaron y le dieron vida a ZendaTV, el primer canal de streaming de Roldán

Pedro, Cande, Kiara y Giuli son amigos y hace un tiempo tiraron al aire la idea de tener su propio canal de streaming. Con el tiempo eso que en un principio no fue más que una expresión de deseo empezó a tomar forma.

Primero compraron una cámara, después los micrófonos, la consola y acondicionaron el cuarto de la casa en la que conviven Pedro y Cande y le dieron vida a ZendaTV, el primer canal de streaming de Roldán que este lunes a las 20hs saldrá por primera vez al aire con Mucho Biri Biri, un programa en el cual los cuatro tienen participación.

El envío irá de 20 a 22hs y tendrá un formato talkshow, similar a lo que puede verse al aire de canales como Olga o Luzu. “Empezamos a hablar del proyecto sin mucha seriedad, hasta que vimos que era posible asique empezamos a preparar todo y a darle forma”, contaron en diálogo con El Roldanense.

Los cuatro hacedores de Zenda tienen una fuerte inclinación por diferentes ramas de la comunicación, más allá de trabajar también en otros rubros: Pedro es Community Manager (CM) y productor de seguros y será el encargado de los controles, Kiara es fotógrafa y trabaja en un super de la ciudad, y será quien estará a cargo de las redes sociales del canal. Cande, que también es CM y tiene un enfoque en medios y periodismo, y Giuli que es personal de maestranza en un colegio, serán las caras visibles de Biri Biri y estarán al frente de las cámaras y los micrófonos.

“La idea por supuesto es ir creciendo de a poco y sumar más programas”, confiaron.