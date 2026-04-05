De Roldán a la elite: Flavia Bravo brilló en el Ironman 70.3 de San Juan y clasificó al Mundial

La deportista de local Flavia Bravo tuvo una destacada actuación en el Ironman 70.3 disputado el pasado domingo 29 en San Juan, una de las competencias más exigentes del calendario internacional de triatlón.

La prueba, conocida como distancia “Half”, contempla un recorrido de 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo. En esta edición, además, las condiciones climáticas jugaron un papel determinante, con temperaturas que superaron los 37 grados.

“Se hizo en San Juan este domingo, en el cual hizo un calor terrible, arriba de 37 grados, pero al margen de eso fue algo hermoso”, relató la atleta, quien destacó el entorno natural del circuito, que incluyó el dique Punta Negra y un recorrido que atravesó distintos puntos de la ciudad.

A pesar de las altas temperaturas, Flavia logró completar la competencia en 5 horas y 54 minutos, superando su propio objetivo. “Yo quería hacer menos de 6 horas, pero sabía que podía tardar un poco más por el calor. Tenía que hidratarme mucho y cuidarme en la bici. La verdad que fue una carrera excelente”, expresó.

Uno de los aspectos más destacados de su performance fue la constancia durante toda la prueba. “No tuve la necesidad de caminar, solamente paré en los puestos de hidratación para tomar agua y mojarme la cabeza. Fui feliz, muy feliz”, afirmó.

La preparación también fue clave en este logro, y la atleta no dudó en reconocer el acompañamiento de su entrenador. “Agradezco mucho a mi entrenador, Sebastián Perini, que confió en mí y me ayudó a confiar en mí”, señaló.

La competencia contó además con la participación de otros representantes de la ciudad, como Ignacio Arregui, Leandro Romano y Sebastián Vico, quienes también formaron parte de la exigente jornada.

El esfuerzo tuvo su recompensa adicional: Flavia logró clasificar al Mundial de Ironman 70.3 que se disputará en Niza, Francia. Sin embargo, por el momento no podrá concretar ese sueño. “Clasifiqué para el Mundial en Niza, pero no acepté la plaza por cuestiones económicas. La inscripción es muy costosa y el viaje también”, explicó.

En ese sentido, la deportista indicó que solicitó apoyo para poder representar al país en el exterior. “Pedí una ayuda a la municipalidad, esperemos que llegue en algún momento y pueda dar sus frutos”, comentó.

Más allá de los resultados, la emoción fue protagonista en la llegada. “Mi familia es el motor en los últimos kilómetros. Es muy emocionante, hasta las lágrimas. Lloré un poquito y seguí corriendo”, concluyó.