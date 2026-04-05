Cronograma de atención veterinaria, castraciones y vacunación antirrábica para abril

La Municipalidad de Roldán, a través del Área de Sanidad Animal, informa el cronograma de atención primaria veterinaria, castraciones y vacunación antirrábica correspondiente al mes de abril, con el objetivo de continuar promoviendo el cuidado responsable de perros y gatos en la ciudad.

Durante todo el mes, del 1 al 30 de abril, los servicios se brindarán en el SUM del Paseo de la Estación, con el siguiente detalle:

La atención veterinaria primaria será sin turno previo, los días lunes, martes y jueves, en el horario de 13 a 16 horas.

En tanto, las castraciones se realizarán con turno previo, los días miércoles y viernes, en los horarios de 13, 14 y 15 horas. Para solicitar turno, los vecinos pueden comunicarse al 341 5633548 o ingresar a www.roldan.gov.ar.

Desde el área destacaron la importancia de la castración como una herramienta fundamental para el control ético de la población animal, evitando la reproducción no deseada y contribuyendo a disminuir el abandono. Además, este procedimiento mejora la calidad de vida de las mascotas, previniendo enfermedades y reduciendo conductas de riesgo.