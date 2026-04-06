Circulaba de forma peligrosa por Ruta 9, se negó a los controles y le retuvieron la camioneta

Durante el fin de semana largo se llevaron adelante distintos operativos de control vehicular y saturación en la ciudad de Roldán, articulados entre la subsecretaria de seguridad y control, y las fuerzas provinciales.

En la madrugada del 6 de abril se registró una intervención a partir del aviso de un vecino, quien detuvo a un móvil de la Guardia Urbana e informó sobre la circulación de una camioneta que realizaba maniobras peligrosas sobre Ruta 9. El vehículo descendió luego por calle Sargento Cabral y tras el inicio de seguimiento por los agentes, se lo intercepta en la intersección de Catamarca y Mitre.

Al conductor se le solicitó la documentación correspondiente y en conjunto con personal de la Comisaría 6°, se intentó realizar el test de alcoholemia, pero el conductor se negó a completarlo y, tras tres intentos fallidos, no se pudo concluir la prueba. Finalmente, se procedió a la remisión de una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

En la tarde del sábado 4 de abril, se realizaron controles vehiculares en múltiples puntos estratégicos. En los procedimientos se fiscalizó la documentación obligatoria para circular y se efectuaron test de alcoholemia.

Por la noche, en tanto, se desplegó un operativo de saturación que contó con la participación de la Comisaría 6°, el Grupo de Operaciones Tácticas, el Comando Radioeléctrico y la Guardia Urbana. El procedimiento se realizó de manera dinámica, con recorridos en movimiento.

En este caso, los controles arrojaron como saldo la remisión de dos motocicletas, una por falta de seguro y otra por alcoholemia positiva.

Los operativos se enmarcan en acciones de prevención que buscan reforzar la seguridad vial y el control en distintos sectores de la ciudad.