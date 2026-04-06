El patín pisa fuerte en San Lorenzo: alta demanda, clínica internacional y show en camino

El patín artístico volvió a ponerse en movimiento en el Club San Lorenzo y lo hizo con una convocatoria que superó las expectativas. Con las clases ya en marcha, desde la institución confirmaron que aún quedan algunos lugares disponibles para quienes deseen sumarse a la actividad.

“Este año estamos explotados de patinadores y tenemos muchos proyectos en camino”, expresó con entusiasmo la profesora Noelia Fraga, quien además adelantó que uno de los principales objetivos será la realización de una clínica niveladora en las instalaciones del club, a cargo de patinadores reconocidos a nivel mundial.

La propuesta no solo apunta al crecimiento deportivo, sino también a generar espacios de formación y disfrute. En ese sentido, remarcaron que la competencia no es obligatoria dentro del plantel: “Patinar a nivel competitivo es opcional, nadie está obligada a competir por pertenecer a nuestro equipo”.

En cuanto a la organización de las clases, las actividades recreativas se desarrollan los días martes, miércoles y viernes, con horarios que varían según la edad y el nivel de cada grupo. Por su parte, las clases para adultos se dictan los miércoles y viernes de 17 a 18 horas, y los sábados de 9 a 10 de la mañana.

Además, todas las personas interesadas pueden acceder a una o dos clases de prueba sin costo, lo que permite conocer la dinámica antes de inscribirse.

El espacio también se destaca por su enfoque integral, ya que cuenta con un preparador físico especializado en entrenamiento para patín artístico y una nutricionista que acompaña el desarrollo de los deportistas. A esto se suma la comodidad de un salón climatizado, apto tanto para verano como para invierno.

De cara a los próximos meses, el club ya comienza a proyectar nuevas actividades: “A mediados de abril o principios de mayo vamos a empezar a preparar nuestro show de mitad de año”, adelantaron.

Con torneos, exhibiciones y capacitaciones en agenda, el patín en el Club San Lorenzo se consolida como una de las propuestas deportivas y recreativas más completas de la ciudad, abierta a niños, jóvenes y adultos que quieran iniciarse o perfeccionarse en la disciplina.