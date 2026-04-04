Yoga en sillas: una propuesta inclusiva para recuperar movimiento y bienestar en El Enjambre

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas saludables y accesibles para mejorar su calidad de vida, el yoga en silla se posiciona como una práctica inclusiva y efectiva. La propuesta se sitúa en el centro cultural El Enjambre , impulsada por la profesora Verónica Smania, está pensada especialmente para quienes no pueden o no desean realizar ejercicios en el suelo, priorizando el cuidado del cuerpo y el respeto por los tiempos individuales.

La disciplina está orientada principalmente a adultos y adultos mayores, así como también a personas que buscan recuperar movilidad de manera progresiva. A través de movimientos suaves y controlados, se trabaja no solo la flexibilidad, sino también la tonicidad muscular y el equilibrio, aspectos clave para una vida activa y saludable.

“El objetivo es brindar un espacio donde cada persona pueda moverse con seguridad. Al tener un apoyo como la silla, la práctica se vuelve más accesible y nos permite avanzar paso a paso”, explicó Smania.

Lejos de ser una versión simplificada, esta modalidad mantiene los principios esenciales del yoga tradicional. La respiración consciente ocupa un lugar central, al igual que la atención plena en cada movimiento, adaptando cada ejercicio a las posibilidades individuales.

“Es importante entender que el yoga se adapte a nosotros y no nosotros al yoga. Cada cuerpo tiene su propio ritmo y debemos respetarlo”, destacó la profesora.

Además, la práctica promueve beneficios integrales que van más allá de lo físico, fomentando la conexión mente-cuerpo y mejorando la calidad de vida de quienes la incorporan a su rutina.

“Solo se necesita paciencia, voluntad y ganas de vivir mejor. Es un camino en el que es fundamental comprender y respetar los tiempos del cuerpo”, concluyó Smania.

Las clases se desarrollan en el espacio El Enjambre, con una propuesta variada: yoga tradicional los lunes y miércoles a las 18 horas, y sábados a las 9; mientras que el yoga en silla se dicta los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas.

Para quienes deseen sumarse o recibir más información, pueden comunicarse al 3412472775 o a su instagram personal: @veronica_8petalos