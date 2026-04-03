Los jóvenes de Roldán votan: las tres propuestas que idearon para que un proyecto se haga realidad

Este sábado 4 de abril, los jóvenes de Roldán serán protagonistas nuevamente y podrán elegir qué proyecto se hará realidad en la ciudad. La cita es de 17 a 20 horas en el Paseo de las Ferias (San Martín y Amenábar), donde cada uno podrá votar entre las iniciativas ideadas en el encuentro del “Presupuesto Participativo Joven”, realizado a fines de octubre en el SUM del Paseo de la Estación.

El Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Juventudes provincial difundieron y explicaron las diferentes propuestas, detalladas a continuación.

El Laberinto: un espacio de recreación fuera de lo común en el Paseo de la Estación. Propone una estructura innovadora con mallas de acero, entradas con diseños artísticos, sectores con bancos y sillas para compartir, además de un sistema de iluminación y cámaras para la tranquilidad de las familias.

Espacio Deportivo: una alternativa recreativa y dinámica, ubicada en el Paseo aunque por calle Pellegrini, para fomentar la actividad física. Incluye la construcción de canchas de fútbol-tenis y vóley con redes de metal fijas, un multiespacio con mesas de ajedrez, bancos, y seguridad con iluminación y monitoreo las 24 horas.

Nébula Joven: el primer centro público recreativo pionero en la ciudad, gestionado por jóvenes voluntarios para personas de entre 15 y 30 años. Contará con una sala multiusos con ping pong, sillones y áreas de estudio, además de funcionar como un punto de recolección de donaciones de libros, útiles y alimentos.