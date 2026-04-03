Los jóvenes de Roldán votan: las tres propuestas que idearon para que un proyecto se haga realidad
La Provincia difundió cuáles son las iniciativas seleccionadas entre todas las que fueron presentadas en octubre. Los detalles de cada una, entre espacios deportivos y de recreación, y cuándo se hará la votación.
Este sábado 4 de abril, los jóvenes de Roldán serán protagonistas nuevamente y podrán elegir qué proyecto se hará realidad en la ciudad. La cita es de 17 a 20 horas en el Paseo de las Ferias (San Martín y Amenábar), donde cada uno podrá votar entre las iniciativas ideadas en el encuentro del “Presupuesto Participativo Joven”, realizado a fines de octubre en el SUM del Paseo de la Estación.
El Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Juventudes provincial difundieron y explicaron las diferentes propuestas, detalladas a continuación.
El Laberinto: un espacio de recreación fuera de lo común en el Paseo de la Estación. Propone una estructura innovadora con mallas de acero, entradas con diseños artísticos, sectores con bancos y sillas para compartir, además de un sistema de iluminación y cámaras para la tranquilidad de las familias.
Espacio Deportivo: una alternativa recreativa y dinámica, ubicada en el Paseo aunque por calle Pellegrini, para fomentar la actividad física. Incluye la construcción de canchas de fútbol-tenis y vóley con redes de metal fijas, un multiespacio con mesas de ajedrez, bancos, y seguridad con iluminación y monitoreo las 24 horas.
Nébula Joven: el primer centro público recreativo pionero en la ciudad, gestionado por jóvenes voluntarios para personas de entre 15 y 30 años. Contará con una sala multiusos con ping pong, sillones y áreas de estudio, además de funcionar como un punto de recolección de donaciones de libros, útiles y alimentos.