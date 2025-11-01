Más de 60 jóvenes se reunieron a pensar proyectos para la ciudad

Más de 60 jóvenes participaron del primer encuentro del programa “Presupuesto Participativo Joven”, una iniciativa que impulsa la participación activa de las juventudes en la construcción de proyectos para su comunidad.

La jornada funcionó como una instancia de apertura y formación, donde se presentaron los objetivos del programa y las herramientas necesarias para transformar ideas en proyectos concretos. Las y los participantes intercambiaron propuestas, debatieron sobre problemáticas locales y delinearon ejes de trabajo para los próximos encuentros.

También se debatieron temáticas prioritarias para profundizarlas en la próxima actividad, convocando a profesionales referentes.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de Aldana Fassetta, coordinadora del proyecto Presupuesto Participativo Joven del Gobierno de la Provincia de Santa Fe; Andrés Barrios, coordinador del Área de Juventud del Departamento San Lorenzo; y Alexis Quevedo, Aixa Durán y Camila Odesti, coordinadores del Presupuesto Participativo Joven en Roldán.

El encuentro contó con la presencia de Carlos Austiza, intendente interino; Mariel Reijember, secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte; y el concejal Marcelo Cristiani.

Como cierre, con la musicalización en vivo de un DJ que aportó ritmo y buena energía al ambiente, se realizó el sorteo de 15 pases gratuitos para la temporada de pileta, gracias a la colaboración de instituciones locales: Club Social Deportivo y Cultural Punta Chacra (10 cupos), Centro Cosmopolita Unión y Progreso (1 cupo), La Sociedad Sportiva Recreativa (1 cupo) y el Polideportivo Municipal (3 cupos).

Los jóvenes valoraron la propuesta y destacaron la importancia de estos espacios de participación: “Está buenísimo que se apoye y escuche a los jóvenes de Roldán”, señalaron y sumaron “Fue un encuentro dinámico, con buena energía y un cierre muy lindo”. “Pude mejorar mi idea de proyecto y me voy con muchas ganas de seguir participando”, admitió uno de los jóvenes.

El Presupuesto Participativo Joven es un programa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Juventudes y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, en articulación con la Municipalidad de Roldán.

Su eje local, “Fortalecimiento de la Participación Juvenil y el Liderazgo Local”, busca promover el protagonismo juvenil y fomentar la creación colectiva de iniciativas que mejoren la calidad de vida de la comunidad.