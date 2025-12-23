En venta/permuta: casa de dos dormitorios en Tierra de Sueños 3, apta crédito
Imágenes e info, a un click.
Marca Negocios Inmobiliarios tiene en VENTA una casa de 2 dormitorios – pileta – parrilla – tierra de sueños 3, Roldán: Borges 707.
Desarrollada en una planta, se ingresa al amplio living comedor con cocina semi integrada separada por barra desayunadora. La parte íntima se distribuye con ante baño más baño completo y 2 dormitorios.
Observación: cuenta con todos los servicios gas, agua y luz.
Pileta de 3,00mts x 7.00mts , Jardín, parrilla y un cuarto de guardado exterior.
Cochera amplia para 2 vehículos.
Cuenta con planos final de obra (APTA CRÉDITO)
Ubicación: Tierra de Sueños 3.
Locales comerciales, escuelas, centro médico, club house.
Para coordinar una visita contactate al 3417801000