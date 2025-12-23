Autobombas y Papá Noel: el clásico paseo del cuartel local de bomberos se repite este miércoles
Como es tradición, este 24 saldrán a a recorrer la ciudad con las autobombas y Papá Noel: horarios y recorrido.
Tal como es tradicional, el Papá Noel de los bomberos de Roldán saldrá a recorrer los barrios de la ciudad este miércoles por la tarde. Así será el itinerario:
Salida: 16:00 hs desde el Cuartel de Bomberos
📍 ZONA CASCO URBANO
16:00 – comienzo de recorrida por Zona Norte
16:00 – comienzo de recorrida por Zona Sur
📍 BARRIOS ZONA AUTOPISTA
16:15 – Punta Chacra (Puerta del Club)
16:45 – Fontanet (Esquina Cloromas)
17:00 – Tierra de Sueños 2 (Rotonda del Triciclo)
17:25 – Tierra de Sueños 3 (Rotonda de los Eucaliptos – Escuela Nueva)
📍 BARRIOS ZONA A012/RUTA 9
16:15 – Las Tardes (Primer Rombo)
16:30 – Las Acequias (Panamá y Río Paraná)
16:50 – Acequias del Aire (Segundo Rombo)
17:15 – Plaza Esperanza (Talacasto y San José)
17:30 – Los Aromos (Plaza en Cañada de Gómez y Bernstadt)
17:45 – Bosque Azul
18:00 – Plaza Don Quijote