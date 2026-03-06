Se reunieron en Roldán para planear robos en un barrio privado de Funes: al único detenido le dieron seis meses de cárcel

En audiencia imputativa de este viernes, realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la jueza Natalia Benvenuto condenó a seis meses de prisión preventiva al único detenido por los robos acontecidos en Cadaqués, el barrio privado de Funes, en Nochebuena. El implicado había actuado junto a dos cómplices con los que, días antes del hecho, alquiló una casa en el barrio roldanense Pucará Los Búhos para realizar tareas de espionaje y planificar el acto delictivo.

La Fiscalía le atribuyó al identificado como N.G el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en concurso ideal con robo agravado por perforación de cerco -cuatro hechos en concurso real-, en concurso real con uso de documento público falso en concurso ideal con encubrimiento por receptación dolosa en calidad de coautor.

El Fiscal, Ramiro Gonzalez Raggio, le atribuyó que desde una fecha aún no determinada, pero con seguridad cerca del día 10 de diciembre de 2025, planificó y ejecutó un plan delictivo, junto a cuatro personas de sexo masculino más, aún no identificadas, consistente en cometer delitos contra la propiedad en un barrio privado ubicado en inmediaciones de Avenida Fuerza Aérea al 3100 de la localidad de Funes.

El plan mencionado supuso una serie de actos preparatorios, acuerdos previos y distribución de roles. Se valieron de tres vehículos, de los cuales se sospecha un origen ilícito, siendo estos: un vehículo Fiat Cronos con domicilio en la localidad de Ceibas, Provincia de Entre Ríos, un vehículo Peugeot 208 con domicilio en la localidad de Villa María, Provincia de Córdoba, y un vehículo automotor Toyota Hilux con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se hicieron de documentos de identidad perdidos o sustraídos para usurpar las identidades y solicitar el alta de líneas telefónicas.

En estas condiciones y con el objetivo propuesto, utilizando una línea telefónica, se contactaron vía Whatsapp, en fecha 16 de diciembre de 2025 a las 17:20 horas, con el fin de concretar un alquiler temporario desde el 22 al 25 de diciembre de 2025, respecto de una vivienda en un barrio cerrado de Roldán, concretando la reserva el día 17 de diciembre de 2025 mediante el pago de la seña con una transferencia. Efectuada la reserva, en fecha 22 de diciembre de 2025 se dirigieron al lugar en los tres vehículos descritos, llegando en primer lugar cerca de las 21:50hs aproximadamente, a bordo del automóvil Peugeot 208, uno de los sujetos que se hizo pasar por la persona que celebró el contrato de alquiler temporario. A posterior, a la 01:30hs aproximadamente del 23 de diciembre, se hicieron presentes el resto de los sujetos involucrados en los automóviles.

Una vez asentados en el lugar, llevaron a cabo la planificación y preparación concreta de los hechos. Específicamente procedieron a ejecutar tareas de inteligencia previas consistentes en distintas recorridas por la zona, alrededores y perímetro del barrio privado a los fines de relevar las cámaras de seguridad, movimientos de los vecinos y dinámicas de patrullaje y control por parte del personal de seguridad.

Siendo así, en fecha 24 de diciembre de 2025 a las 21:30hs aproximadamente, se constituyeron en el barrio cerrado, sobre el cerco perimetral que recorre calle Almafuerte al 3000 de Funes, a unos 280 metros aproximadamente de Avenida Fuerza Aérea, y procedieron a cortar el cerco en su parte inferior. Mientras ello ocurría, otros de los sujetos circulaban por los alrededores del barrio en un vehículo Toyota Hilux para controlar los movimientos y alertar a los que se encontraban ingresando a barrio privado. Luego, a las 21:40 horas los sujetos que cortaron el cerco, penetraron al barrio, cruzaron una cancha de fútbol y luego, de manera aleatoria, previa constatación de que no hubiera movimientos o luces encendidas dentro, ingresaron a una finca de donde sustrajeron nueve perfumes de distintas marcas.

Acto seguido se dirigieron e ingresaron a otro lote, de donde sustrajeron una suma aproximada de U$S40.000, €5.000, y diversos montos de dinero en efectivo, cadenas, anillos y pulseras, relojes. Luego, ingresaron a otro lote, a quien le sustrajeron un reloj de pulsera. Finalmente, ingresaron a una vivienda donde sustrajeron la suma de $1.300.000 que se encontraban en la habitación de la víctima. A posterior tomaron dos bicicletas de propiedad de la víctima y condujeron sobre éstas hasta el lugar en donde se encontraba la perforación del cerco perimetral, en donde, siendo las 00:02 horas del 25 de diciembre, se subieron nuevamente a la Toyota Hilux alejándose del lugar del hecho rumbo a la vivienda que habían alquilado. Una vez reunidos y en posesión de los efectos sustraídos, se retiraron de la vivienda alquilada en fecha 25 de diciembre cerca de las 00:50hs. Asimismo se le atribuye haber adquirido y/o recibido al menos tres juegos de chapa patentes adulteradas que fueron utilizadas con la finalidad de que no pudieran ser identificados los vehículos con los cuales se cometió el accionar descrito.

En un allanamiento realizado en fecha 02/03/26 por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de la Matanza en un domicilio del Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, se procedió a la detención de N.G.