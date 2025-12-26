Robos en Cadaqués: allanaron un domicilio en un barrio privado de Roldán y gracias a las lectoras de patentes identificaron a los delincuentes

Las autoridades de Seguridad de Funes informaron que, tras el robo, los ladrones escaparon hacía Roldán. Gracias a Corredores Seguros y a las lectoras de patente instaladas en esta ciudad, se logró identificar tres vehículos en los que se trasladaban los delincuentes. Producto de eso, este viernes se allanó una vivienda en el barrio privado Pucará Los Búhos.

Con la tecnología mencionada, identificaron que los autos están radicados en Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, en un avance importante para la causa.

El alquiler se había dado en una reconocida página de alquileres temporarios, y los delincuentes la habrían rentado por los días 23, 24 y 25 de diciembre.