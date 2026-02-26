San Jerónimo: la comuna realiza obras para aumentar el espacio de estacionamiento frente a escuelas y jardines

De cara al próximo inicio del ciclo escolar, la comuna de San Jerónimo avanza trabajando sobre la circulación y los espacios de estacionamiento frente a las instituciones educativas.

«Con estas obras que están próximas a concluirse, estamos dando solución a una situación que crea inseguridad en esta zona por la cantidad de vehículos que se estacionan en pleno horario de ingreso y egreso de los alumnos. En estos nuevos espacios se podrán estacionar hasta 50 autos de manera cómoda, brindando más seguridad y tranquilidad a quienes utilicen este sector», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Desde la comuna informaron que se está trabajando en la ampliación de calle Mitre, entre Avenida General López y Boulevard Belgrano, en ambas manos frente a la escuela, lo que permitirá con nuevas dársenas, un estacionamiento más seguro de quienes llevan a los chicos a la escuela, o van a la plaza.

Las obras también se extienden en Avenida General López, entre Mitre y el ingreso al jardín, sobre la parte que da a la plaza Sarmiento.