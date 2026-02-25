Juegos, shows en vivo y gastronomía: Estancia Damfield despide el verano con un Play Park para toda la familia

El próximo sábado 28 de febrero desde las 19:00 hs, Estancia Damfield será escenario de una propuesta especial para cerrar la temporada: Play Park – Fin de Verano, un evento pensado para disfrutar en familia y vivir una experiencia distinta al aire libre.

Con el objetivo de despedir el verano con una propuesta integral de entretenimiento, el predio se transformará en un gran espacio recreativo que combinará diversión, arte, música y gastronomía.

La jornada contará con un parque de juegos inflables, ideales para los más chicos, además de estaciones de juego y arte que invitan a participar y crear. En el escenario principal habrá shows en vivo, entre ellos las presentaciones de Guerreras K-Pop y Saja Boys, sumando música y energía para todas las edades.

Además, el evento incluirá food park, feria itinerante de la mano de Feria Aura y múltiples propuestas para recorrer y disfrutar durante toda la tarde y noche.

Play Park – Fin de Verano se presenta como un plan ideal para compartir con amigos y en familia, en un entorno natural y preparado para vivir una experiencia diferente en Estancia Damfield.

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online en: compras.evento-simple.com/damfield

Para más información, comunicarse a través de los canales oficiales de Estancia Damfield.