Roldán: 60 días de cárcel para un hombre que amenazó a dos personas, se resistió a ser detenido y lesionó a un oficial

Un hombre de 41 años fue imputado este lunes por los delitos de amenazas, resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas en concurso real en carácter de autor tras un hecho ocurrido en Roldán el pasado 21 de febrero.

El Juez de primera instancia Dr. Negroni tuvo por formalizada la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, haciendo lugar al pedido de la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva efectiva por el plazo de 60 días. Luego de vencido el plazo la Fiscal podrá solicitar su prórroga.

Al detenido se le imputa el hecho ocurrido el 21 de febrero de 2026 a las 11hs aproximadamente en zona de calle Santa Fe al 100 de Roldán, cuando le manifiesta a una mujer amenazas a ella y a otro familiar.

Personal policial es comisionado por la Central del 911, comienza un patrullaje por las inmediaciones y desde la Central se da cuenta que el imputado se encontraba ocasionado disturbios de manera agresiva en calle Córdoba y Pje. Abril de esa misma localidad. Dicho personal se constituyó en ese lugar y al intentar identificarlo J.A.C. agredió a uno de los oficiales provocándole una luxación en el hombro derecho.