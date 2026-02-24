Las ex Sportman que brillan en la Copa Federación y avanzan a cuartos de final

Las futbolistas Camila Gallardo, Milagros Martínez, Tamara Gallardo y Rocío Gallardo, ex jugadoras del Club Sportman de Roldán, atraviesan un gran presente deportivo al disputar la Copa Federación defendiendo los colores de Sportivo Matienzo de Pujato.

El equipo integra la Zona 6 del certamen y actualmente se ubica en el segundo puesto, por detrás de Juventud Pueyrredón, líder del grupo.

Durante la jornada disputada este fin de semana, afrontaron tres encuentros correspondientes a la fase inicial. En el debut, cayeron por 1 a 0 frente a Juventud Pueyrredón en un partido ajustado. Sin embargo, lograron reponerse rápidamente con una contundente victoria por 7 a 1 ante Argentino, mostrando un alto nivel colectivo.

En el tercer compromiso, el conjunto volvió a imponerse, esta vez por 5 a 1 frente a Sportivo Rivadavia, resultado que terminó de sellar la clasificación a los cuartos de final.

En el plano individual, se destacó la actuación goleadora de Rocío Gallardo, quien convirtió tres tantos a lo largo del torneo, mientras que Camila Gallardo también aportó un gol clave para el equipo.

Con estos resultados, las roldanenses aseguraron su lugar en los cuartos de final, instancia que se disputará el próximo domingo. Hasta el momento, aún no se confirmó el rival ni el horario del encuentro.