Roldán: el club de pádel San Andrés organiza su primer torneo oficial

A dos meses de inaugurar, el club de pádel San Andrés ya se metió en el circuito de torneos amateurs de la zona y, en conjunto con la Asociación de pádel del sudoeste santafesino (Apsos), organiza su primer torneo oficial.

El mismo será para la categoría 7ma caballeros y se desarrollará en las instalaciones del club entre el 28 de febrero y el 01 de marzo, con importantes premios para los participantes como paletas e indumentaria deportiva.

Los cupos son limitados y para inscribirse deben comunicarse a los teléfonos 3471594915 (Claudia) o al 3415218942 (Vanina).