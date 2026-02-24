Plan de pavimentación: comenzó el movimiento de suelo en calle San Juan

La Municipalidad de Roldán, junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúan avanzando con las obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad. Actualmente comenzaron los trabajos de movimiento de suelo en calle San Juan, entre Güemes y Lamadrid, junto con la preparación del terreno para su posterior pavimentación con hormigón.

El Plan de Pavimentación busca optimizar la circulación y fortalecer la conectividad entre los distintos barrios de Roldán. En esta etapa, las tareas se concentran sobre calle San Juan, entre Güemes y Lamadrid, donde el movimiento de suelo permitirá avanzar hacia una calzada de hormigón que garantice un tránsito más seguro, ágil y ordenado para vecinos y automovilistas.

En simultáneo, ya se ha concluido el 50 % de la pavimentación de calle J. A. Roca y se esta finalizando la obra sobre calle Güemes entre Gálvez y Pellegrini, mejorando de manera significativa la transitabilidad en sectores estratégicos.

Las tareas se ejecutan en el marco del Programa de Obras Urbanas del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, que contempla la pavimentación con hormigón de 45 cuadras en la ciudad, consolidando una inversión histórica en infraestructura urbana.