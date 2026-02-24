Desde la Pedro Durst hasta el cruce de rutas: docentes vuelven a movilizarse este martes en Roldán

Tras la movilización de la semana pasada en los bordes de la ruta A012 y la 9, docentes autoconvocados de Roldán volverán a manifestarse este martes en reclamo de una recomposición salarial que, aseguran, aún no encuentra respuesta por parte del Gobierno provincial.

Esta vez la concentración se realizará a las 18.30 en la escuela Pedro Durst y desde allí marcharán hasta el cruce de la Ruta 9 y la A012, donde buscarán visibilizar el conflicto sin interrumpir el tránsito.

Según explicó Héctor Meleta, profesor del Paul Harris y del San José Obrero en FM 92, la convocatoria surge de un malestar que se viene gestando en las salas de profesores ante la falta de un aumento que impacte de manera real en el salario. “No está todo resuelto ni cerrado. Lo que se dice oficialmente no refleja lo que ocurre en los recibos de sueldo”, afirmó en el aire de la emisora este lunes.

“La idea es visibilizar lo que está pasando. No queremos generar caos ni cortar rutas, pero sí que la sociedad conozca la realidad”, explicó Meleta. El reclamo apunta a una recomposición que, según el planteo docente, acompañe el proceso inflacionario y permita cubrir gastos básicos como alquiler, transporte y canasta familiar. Además, se reiteran pedidos vinculados a mejoras en las condiciones laborales, actualización de partidas y reconocimiento de derechos adquiridos.