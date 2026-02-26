Se abre el telón: este domingo llega a la Casa de la Cultura una obra protagonizada por dos reconocidos artistas

Este domingo 1 de marzo a las 21 horas llega a la Casa de la Cultura la obra «Negociemos». Se trata de una comedia teatral argentina escrita por Alicia Muñoz y dirigida por Ernesto Medela, que explora con humor y sensibilidad el amor, la soledad y los vínculos en la tercera edad. Está protagonizada por dos actores de renombre, Rodolfo Ranni y Marta González.

La trama se centra en un encuentro casual en la plaza, lugar de soledades, encuentros y desencuentros. Amalia y Miguel coinciden una tarde de sol. Él saco a pasear a su perro y sus enfermedades. Ella, en cambio, lee su libro de autoayuda mientras escucha música de meditación.

Ranni y Gonzàlez se reencuentran en un escenario protagonizando esta historia escrita por Muñoz, con dirección de Medela, bajo la producción de Damián Sequeira.

El encuentro entre ambos, de la vitalidad y la timidez, nos lleva junto a ellos a transitar una comedia de dos personas “mayores” totalmente distintas pero en un punto semejantes. Entre ambos sólo hay una historia que no fue y otra que puede llegar a ser. Quizás negociando lleguen a un acuerdo.

Las entradas generales tienen un valor de $30.000 pesos, con una promoción de $25.000 para jubilados/pensionados hasta agotar stock. Se pueden conseguir en la Casa de la Cultura de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. Quienes necesiten mayor información pueden comunicarse al 3412133020.