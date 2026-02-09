Espectáculos sobre tablas: llegan a Roldán dos obras con actores de primer nivel

La Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Roldán anunció nuevos espectáculos para los meses de marzo y abril en la Sala Teatro de la Casa de la Cultura.

El primero de los espectáculos será el próximo domingo 1 de marzo a las 21 h, con la obra “Negociemos”. Se trata de una comedia teatral argentina escrita por Alicia Muñoz y dirigida por Ernesto Medela, que explora con humor y sensibilidad el amor, la soledad y los vínculos en la tercera edad. Está protagonizada por Rodolfo Ranni y Marta González. La trama se centra en el encuentro casual entre Amalia y Miguel en una plaza, donde ambos superan sus diferencias y soledades para construir una historia de conexión humana, demostrando que el amor y el deseo de vincularse no tienen edad.

El segundo espectáculo tendrá lugar el jueves 30 de abril a las 21 h, y llega desde el mundo de las redes sociales a la ciudad con la obra “Rápido y Gracioso”, una creación de Gabriel García y Fabián Sigot. Se trata de un show unipersonal cargado de humor, con un desfile de personajes como La Caro, Inés, Lorena y Viviana, interpretados por Fabián Sigot, con dirección y producción de Gabriel García. Además, se presenta José María Domingo, un nuevo personaje pensado exclusivamente para este espectáculo.

Las entradas para ambas obras ya se encuentran a la venta en la Casa de la Cultura y pueden adquirirse de lunes a viernes, de 8 a 18 h. El valor es de $30.000, y $25.000 para jubilados y pensionados.

Para más información, comunicarse al 341 2133020.