Yo me quiero casar: cuatro parejas tendrán su boda en el gazebo de barrio Las Tardes el Día de los Enamorados

Cuatro parejas darán el sí y contraerán matrimonio el próximo 14 de febrero, Día de los Enamorados, en el gazebo de barrio Las Tardes. Las bodas se enmarcan en el programa provincial “Casate con tu ciudad como testigo”, al que la ciudad se adhirió allá por septiembre de 2024.

La información fue confirmada por Carina, jueza local encargada de oficiar las ceremonias, ante la consulta de El Roldanense. No será la primera vez, puesto que el pasado 20/09/24 -Día de los Novios- fueron tres las parejas que se casaron allí, y otras tantas lo hicieron en la Sala Italia a finales de ese año y en 2025.

Según expresó la jueza, la jornada comenzará a las 10 de la mañana de ese sábado. Los cuatro enlaces que se celebrarán esa fecha representan una cifra alta, si se atiende que 16 parejas lo harán en el Rosedal del Parque Independencia de Rosario en el mismo momento.

Cabe destacar que, tal como adelantaron desde Provincia, los casamientos se realizan en igualdad de condiciones y con los mismos costos que en una oficina del Registro Civil.