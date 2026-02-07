La tercera YPF más grande de la provincia avanza en Roldán: colocaron los tanques subterráneos

Un mes después de que se conocieran los renders sobre cómo será la nueva YPF de Roldán, la empresa Regina Hermanos marcó un gran avance en el proceso de construcción y lo celebró como “un hito clave”. Se trata de la colocación de los tanques subterráneos, una obra fundamental para continuar de aquí en más con la edificación.

Superada la etapa inicial y los primeros movimientos de suelo, se espera que pronto comience a realizarse la superficie donde tendrá lugar el tránsito vehicular y se posicionarán los diferentes edificios. En el sector principal, situado sobre la A012, estarán ubicados el Full y los surtidores para vehículos livianos.

En la parte trasera estará el sector de vehículos pesados, con vestuarios, duchas, comedor y un espacio para pernoctar. Levantada sobre un terreno de 20.000 metros cuadrados, esta será la tercera estación YPF más grande de la provincia. Y con la colocación de los tanques, dio un paso clave para que se convierta en realidad.