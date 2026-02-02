El Torito Herrera se ilusiona con el repechaje mundialista: “Me enfoco en el entrenamiento, mi expectativa es que voy a poder ir”

El Torito Herrera comenzó el año encendido, focalizado en el entrenamiento para ser parte del repechaje que jugará la Selección Argentina de quad rugby durante el mes de abril en Colombia. Sale todos los días de la semana a ejercitarse por las calles de la ciudad y recibe el saludo y los bocinazos de los vecinos, que lo alientan a seguir. Sin embargo, en ese camino, hay un obstáculo de peso, la necesidad de juntar u$d 2600 para ser parte del equipo que viajará a tierras cafeteras. Mientras hace su parte, se ilusiona con reunir el dinero necesario.

“Le estoy metiendo a full, todos los días salgo a entrenar a la calle. Trato de hacer entre tres y seis kilómetros, y también hago mucho gimnasio en casa. Al margen de eso, lo acompaño con un régimen para bajar de peso”, contó Juan Manuel a El Roldanense. Pese a que no puede estar cerca de sus compañeros, el deportista local no pierde el norte. “Vengo muy bien, estoy motivado, aunque es difícil entrenar solo y lejos de la Selección, que está en Buenos Aires. Cuesta un poco más, por eso digo que vale el triple entrenar acá, pero estoy muy entusiasmado”.

La fecha límite para juntar el dinero es entre mediados y fines de marzo. Aún cuando conserva la esperanza intacta de recolectar lo que necesita, asegura que es un camino cuesta arriba. “Es complicado. La gente siempre ayuda, y también quiero llegar a algún famoso, político o streamer. Tal vez ellos puedan compartir mi historia y de ese modo llegar a un monto cercano al que necesito”, describió. Ahora mismo, el repechaje mundialista es el gran objetivo, puesto que de ganarlo el equipo clasificará a la Copa del Mundo que se jugará en agosto en Brasil.

Pese a la dificultad para conseguir el dinero, el Torito conserva su ilusión. “Ya tengo 17 años en la Selección y, por experiencia, lo que hago es engañarme mentalmente y pienso que estoy para viajar. Al estar solo en el interior y no tener con quién jugar, me enfoco en el entrenamiento”, explicó. “He padecido en otras oportunidades que, debido a lo económico, no pude viajar. Eso me bajoneó mucho y estuve muy mal, aunque ahora lo puedo procesar de otra forma. Igualmente, mi expectativa es que voy a poder ir, y en el momento se verá”, esgrimió.

Para colaborar con Juan Manuel, está disponible el alias torito.roldan y el número de celular 3416459165.