Cómo y dónde funcionará el trailer de Sanidad Animal en Roldán durante febrero

La Municipalidad de Roldán informa que durante el mes de febrero el servicio de Sanidad Animal continuará funcionando en el Paseo de la Estación, frente a la Farmacia Tumini.

En el lugar se brinda atención primaria sin turno los días lunes, martes y jueves, de 13 a 16 horas, destinada al control y cuidado de perros y gatos.

Asimismo, se realizan castraciones con turno previo, los días miércoles y viernes, en los horarios de 13, 14 y 15 horas. Para solicitar turno, los vecinos pueden comunicarse al 341 563 3548 o ingresar a www.roldan.gov.ar.