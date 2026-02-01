Clásico roldanense a la vista: Sportsman y el CCUP compartirán zona en el torneo Apertura de la liga Cañadense

A poco menos de un mes del comienzo de la liga Cañadense, cuyo punto de partida fue establecido para el 22 de febrero, el clásico roldanense se empieza a avizorar en el futuro cercano. Las autoridades del campeonato dieron a conocer las tres zonas del Apertura 2026 y, por una cuestión geográfica, los dos clubes de la ciudad que jugarán el certamen comparten el grupo.

Sportsman, que volvió a la liga en 2023, y el CCUP, que retorna tras más de dos décadas, integran la Zona 1 con Cremería, Campaña (ambos de Carcarañá), Correa, El Porvenir y Atlético (estos últimos dos, de San Jerónimo). Se espera que el fixture esté definido en los próximos días y, de esa manera, quedará definido en qué fechas se enfrentarán ambos equipos locales.

Cada grupo está conformado por siete equipos que jugarán ida y vuelta en la primera fase del torneo, es decir que el derbi de Roldán se disputará por duplicado en el primer semestre del año. A la espera de una definición por las fechas y cantidad de equipos que clasificarán a los playoff, en la ciudad crece la expectativa por el retorno de un encuentro deportivo que promete un gran marco.